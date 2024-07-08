На Петропавловской откроется еще один ресторан Аркадия Новикова и кофейня Тимати

В «Пассаже торговом №3 Черного рынка» на Петропавловской, 57 откроются два новых заведения — еще один ресторан Аркадия Новикова и кофейня, принадлежащая Антону Пинскому и рэперу Тимати. Но перед этим в историческом здании пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия, а также приспособлению его к современному использованию. Соответствующие документы появились на сайте региональной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Известно, что на Петропавловской, 57 откроется рыбный ресторан «Магадан», принадлежащий холдингу ресторатора Аркадия Новикова. Он займет 352 м2 на первом этаже. В ресторане будет основной зал, бар и два VIP-зала. Также свободные площади исторического здания займет кофейня Stars Coffee, пришедшая на смену Sturbucks.

Перегородки, появившиеся в более позднее время демонтируют, а на их месте возведут новые, из более легких материалов. Эксперты пришли к мнению, что решения по перепланировке не изменят внешний облик старинного здания и не коснутся кирпичной кладки 20 века. Дизайн-проект для обоих заведений разрабатывало бюро Lilia Berganova Interior design.

Ранее мы рассказывали о том, что ресторан «Pro.Хинкали» холдинга Аркадия Новикова откроется в гостинице на бульваре Гагарина.