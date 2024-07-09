Показываем дизайн-проекты нового ресторана от Аркадия Новикова и кофейни от Тимати

Появились дизайн-проекты нового рыбного ресторана «Магадан» от Аркадия Новикова и кофейни Stars Coffe от Антона Пинского и рэпера Тимати. Напомним, заведения откроются в историческом здании — «Пассаж торговый №3 Черного рынка» на Петропавловской. Автором обоих дизайн-проектов является бюро Лилии Бергановой, она уже сотрудничала с холдингом Аркадия Новикова и Stars Cofee.
В «Магадане» сохранят арочные колонны и проемы. Старые перегородки снесут, но они не относятся к исторической постройке, так как появились позже в процессе эксплуатации здания. В ресторане установят стеклянные перегородки (одна раздвижная, другая — декоративная), а санузлы будут облицованы зеленой и синей керамикой.
В документации указано, что в ресторане «Магадан» в Перми будет работать два вип-зала (а также вип-санузел), две открытые кухни (горячего и холодного цехов), сцена. В интерьере используют элементы декора, связанные с морем: маяк, спасательный круг, корабль, ракушки. Будет несколько картин, связанных с этой тематикой, а также надпись Ship me baby и роспись на стене с рыбками и крабом.
В кофейне Stars Coffee будут 15 столиков на два-три человека и один «коммунальный» на большую компанию. Интерьер сделают в светлых тонах и под дерево. В центре разместится расписной логотип кофейни, а также красная надпись Red Box.
Информационный обзор редакции.
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