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Показываем дизайн-проекты нового ресторана от Аркадия Новикова и кофейни от Тимати

Бюро Lilia Berganova Interior design
Бюро Lilia Berganova Interior design

Появились дизайн-проекты нового рыбного ресторана «Магадан» от Аркадия Новикова и кофейни Stars Coffe от Антона Пинского и рэпера Тимати. Напомним, заведения откроются в историческом здании — «Пассаж торговый №3 Черного рынка» на Петропавловской. Автором обоих дизайн-проектов является бюро Лилии Бергановой, она уже сотрудничала с холдингом Аркадия Новикова и Stars Cofee.

В «Магадане» сохранят арочные колонны и проемы. Старые перегородки снесут, но они не относятся к исторической постройке, так как появились позже в процессе эксплуатации здания. В ресторане установят стеклянные перегородки (одна раздвижная, другая — декоративная), а санузлы будут облицованы зеленой и синей керамикой.

Бюро Lilia Berganova Interior design
Бюро Lilia Berganova Interior design

В документации указано, что в ресторане «Магадан» в Перми будет работать два вип-зала (а также вип-санузел), две открытые кухни (горячего и холодного цехов), сцена. В интерьере используют элементы декора, связанные с морем: маяк, спасательный круг, корабль, ракушки. Будет несколько картин, связанных с этой тематикой, а также надпись Ship me baby и роспись на стене с рыбками и крабом.

Бюро Lilia Berganova Interior design
Бюро Lilia Berganova Interior design

В кофейне Stars Coffee будут 15 столиков на два-три человека и один «коммунальный» на большую компанию. Интерьер сделают в светлых тонах и под дерево. В центре разместится расписной логотип кофейни, а также красная надпись Red Box.

Информационный обзор редакции.

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