Показываем дизайн-проекты нового ресторана от Аркадия Новикова и кофейни от Тимати

Появились дизайн-проекты нового рыбного ресторана «Магадан» от Аркадия Новикова и кофейни Stars Coffe от Антона Пинского и рэпера Тимати. Напомним, заведения откроются в историческом здании — «Пассаж торговый №3 Черного рынка» на Петропавловской. Автором обоих дизайн-проектов является бюро Лилии Бергановой, она уже сотрудничала с холдингом Аркадия Новикова и Stars Cofee.

В «Магадане» сохранят арочные колонны и проемы. Старые перегородки снесут, но они не относятся к исторической постройке, так как появились позже в процессе эксплуатации здания. В ресторане установят стеклянные перегородки (одна раздвижная, другая — декоративная), а санузлы будут облицованы зеленой и синей керамикой.