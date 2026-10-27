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Известно, что собираются открыть на месте «Мами» и «Белого слона» на Компросе

Кондитерская «СантОноре» снова готовится к расширению. Новое кафе планируют открыть на Комсомольском проспекте, на месте, где ранее были кофейня «Мами» и «Белый слон».

СантОноре/ВКонтакте

Сейчас в помещении идут ремонтные работы. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в «СантОноре», новое кафе на Комсомольском проспекте намерены открыть до конца 2026 года. Отметим, что еще одно заведение кондитерской сети появится рядом с ЗАГСом на улице Ленина.

Ранее мы рассказывали о расширении проекта «Сан-Себастьянская» и открытии еще одного «Дринкита» на месте «Лэтуаль» в ЦУМе.

Информационный обзор редакции.

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