Известно, что собираются открыть на месте «Мами» и «Белого слона» на Компросе

Сейчас в помещении идут ремонтные работы. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в «СантОноре», новое кафе на Комсомольском проспекте намерены открыть до конца 2026 года. Отметим, что еще одно заведение кондитерской сети появится рядом с ЗАГСом на улице Ленина.

Ранее мы рассказывали о расширении проекта «Сан-Себастьянская» и открытии еще одного «Дринкита» на месте «Лэтуаль» в ЦУМе.

Информационный обзор редакции.