Известно, что за кофейню собираются открыть на месте «Белого слона» на Компросе

В социальных сетях пространства сказано, что открытие запланировано на сентябрь. Формат нового заведения будет отличаться от первого «МАМИ». Но в нем также намерены обустроить зоны лояльности для родителей и малышей, в их числе игровая зона, пеленальный столик, парковка для колясок и детское меню напитков.

Кстати, в этой подборке мы рассказывали о семейных кафе и ресторанах Перми, где где можно отдохнуть с ребенком.

