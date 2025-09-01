Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Известно, что за кофейню собираются открыть на месте «Белого слона» на Компросе

На месте «Белого слона» на Комсомольском проспекте собираются открыть новое кафе. Это будет вторая кофейня-игротека «МАМИ».

«МАМИ»/ВКонтакте

В социальных сетях пространства сказано, что открытие запланировано на сентябрь. Формат нового заведения будет отличаться от первого «МАМИ». Но в нем также намерены обустроить зоны лояльности для родителей и малышей, в их числе игровая зона, пеленальный столик, парковка для колясок и детское меню напитков.

Кстати, в этой подборке мы рассказывали о семейных кафе и ресторанах Перми, где где можно отдохнуть с ребенком.

Информационный обзор редакции.

