Рядом с ЗАГСом на Ленина собираются открыть кафе-кондитерскую

Еще одну кафе-кондитерскую «СантОноре» собираются открыть в Перми. Оно станет восьмым заведением сладкой сети.
Новый «СантОноре» разместится на улице Ленина, рядом с ЗАГСом. Создатели рассказали в социальных сетях, что интерьер будет отличаться от существующих точек: акцент сделали не на привычном для проекта стиле «прованс», а на современном дизайне. В помещении будущего кафе-кондитерской сейчас идут ремонтные работы.
Недавно мы рассказывали о том, что какое заведение собираются открыть на площадях магазина «Лэтуаль»: оно будет соседствовать с «Дринкитом».
Информационный обзор редакции.
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