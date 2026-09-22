Рядом с ЗАГСом на Ленина собираются открыть кафе-кондитерскую

Новый «СантОноре» разместится на улице Ленина, рядом с ЗАГСом. Создатели рассказали в социальных сетях, что интерьер будет отличаться от существующих точек: акцент сделали не на привычном для проекта стиле «прованс», а на современном дизайне. В помещении будущего кафе-кондитерской сейчас идут ремонтные работы.

Недавно мы рассказывали о том, что какое заведение собираются открыть на площадях магазина «Лэтуаль»: оно будет соседствовать с «Дринкитом».

Информационный обзор редакции.