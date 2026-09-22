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Рядом с ЗАГСом на Ленина собираются открыть кафе-кондитерскую

Еще одну кафе-кондитерскую «СантОноре» собираются открыть в Перми. Оно станет восьмым заведением сладкой сети.

«СантОноре»/ВКонтакте

Новый «СантОноре» разместится на улице Ленина, рядом с ЗАГСом. Создатели рассказали в социальных сетях, что интерьер будет отличаться от существующих точек: акцент сделали не на привычном для проекта стиле «прованс», а на современном дизайне. В помещении будущего кафе-кондитерской сейчас идут ремонтные работы.

Недавно мы рассказывали о том, что какое заведение собираются открыть на площадях магазина «Лэтуаль»: оно будет соседствовать с «Дринкитом».

Информационный обзор редакции.

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