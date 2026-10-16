Кондитерская «Сан-Себастьянская» готовится к расширению. Об этом команда моно-проекта кондитера Марии Пономаревой рассказала в социальных сетях.
Сейчас в новую «Сан-Себастьянскую» ищут сотрудников. Где именно откроется вторая кондитерская и когда именно ее ждать, не уточняют.
Отметим, что первая «Сан-Себастьянская», где в основе меню которой — чизкейки «Сан-Себастьян», открылась на улице Окулова в мае 2025 года.
Недавно мы рассказывали о том, что при кафе при Пермской художественной галерее поменяло формат и концепцию.
Информационный обзор редакции.
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