«Сан-Себастьянская» готовится к расширению

Сейчас в новую «Сан-Себастьянскую» ищут сотрудников. Где именно откроется вторая кондитерская и когда именно ее ждать, не уточняют.

Отметим, что первая «Сан-Себастьянская», где в основе меню которой — чизкейки «Сан-Себастьян», открылась на улице Окулова в мае 2025 года.

Недавно мы рассказывали о том, что при кафе при Пермской художественной галерее поменяло формат и концепцию.

Информационный обзор редакции.