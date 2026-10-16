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«Сан-Себастьянская» готовится к расширению

Кондитерская «Сан-Себастьянская» готовится к расширению. Об этом команда моно-проекта кондитера Марии Пономаревой рассказала в социальных сетях.

«Сан-Себастьянская»

Сейчас в новую «Сан-Себастьянскую» ищут сотрудников. Где именно откроется вторая кондитерская и когда именно ее ждать, не уточняют.

Отметим, что первая «Сан-Себастьянская», где в основе меню которой — чизкейки «Сан-Себастьян», открылась на улице Окулова в мае 2025 года.

Недавно мы рассказывали о том, что при кафе при Пермской художественной галерее поменяло формат и концепцию.

Информационный обзор редакции.

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