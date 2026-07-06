В Перми выпустили серию кофейных стаканов с изображениями городских муралов

Фестиваль уличного искусства «Монумент АРТ» и сеть кофеен Monkey Grinder запустили лимитированную коллекцию бумажных стаканов. Проект посвящен монументальным работам, созданным в рамках фестиваля в 2025 году.
В основу коллекции вошли шесть муралов, расположенных на фасадах зданий Перми. Кроме иллюстрации, на каждом из них указан адрес арт-объекта и размещен QR-код. Код ведет на веб-страницу с информацией о художнике, истории создания произведения и фестивале.
Ранее мы рассказывали, что в этом году в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» планируется нарисовать мурал на ТЭЦ-6.
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