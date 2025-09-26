Восемь новых муралов на тему пермских легенд и традиций появились в городе: показываем их все

Восемь новых муралов появилось в Перми летом 2025 года. Их создавали художники по всей России: от Москвы до Дагестана в рамках фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ».
«Каждая работа — это разговор о культуре Пермского края и Перми, легендах и традициях. Теперь у жителей города стало больше поводов для прогулок», — поделился в телеграм-канале глава города Эдуард Соснин.
На улице Николая Островского появилось изображение девушки Селены, выполненное в эстетике селенита — камня, традиционного для Урала. Селена символизирует единство природы, продолжая традиции местных промыслов в современном прочтении. Автор работы — Александр Дёмкин из Рязани. Художники из Чебоксар — Дмитрий Егоров (Чапай) в соавторстве с Ксенией Кокель — нарисовали на фасаде дома на улице КИМ девушку в традиционном коми-пермяцком костюме. Мурал символизирует связь человека с природой и древние традиции коми-пермяцкого народа.
Московский художник Тимур Humor создал мурал на энергообъекте за домом по ул. Екатерининская, 98. Работа посвящена Пермскому звериному стилю: бронзовые артефакты из архива Пермского краеведческого музея (пронизки, накладки и подвески в форме животных) объединены в единый сюжет с авторскими персонажами. На доме на улице Малкова появился огромный Кудым-Ош — герой коми-пермяцкого эпоса. Объединил древние легенды с художественной интерпретацией пермский художник Андрей Катаев.
Кирилл Жирнов из Нижнего Новгорода на улице Ленина создал мурал, соединяющий традиционные символы Прикамья с космической тематикой. На рисунке есть узнаваемые образы медведя и граммофона, переосмысленные через призму индустриального наследия региона.
На улице Революции Анатолий Акуе из Москвы использовал в своем мурале иллюстрации сказок. Например, высокая гора отсылает к «Легенде о Ветлане» и добыче драгоценных камней в регионе. На улице Ленина появился мурал, посвященный традициям кунгурской керамики и мастерству других ремесленников Пермского края. Его автор — Андрей Калугин из Махачкалы. На улице Стахановская появился дружелюбный пластилиновый человечек. Его лицо символизирует солнце, рубашка зеленый лес с медведем, а ноги — река Кама. Работу «Встреча с пермским другом» создал художник Тимур Форк из Москвы.
