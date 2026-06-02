В этом году мурал собираются нарисовать на ТЭЦ-6 в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ»

Тема первой локации — «Хроники Прикамья: от истоков до инноваций». Художникам предлагают осмыслить историю Пермского края как единое визуальное повествование — от древних поселений и ремесел до промышленности, науки, космоса и современных технологий.

В пресс-службе фестиваля рассказали, что по итогам опен-колла определят самый подходящий эскиз для дальнейшего мурала, который появится на бетонном ограждении ТЭЦ-6. Авторы отвечают только за разработку художественного макета, производством займутся организаторы «МОНУМЕНТ АРТ». Всего в рамках фестиваля в этом году планируют три отбора для создания масштабных художественных объектов на различных городских локациях Перми.

