Напротив Педуниверситета собираются открыть кафе «Реалисты»

Кафе от команды «Дома Демидовых» будет называться «Реалисты». Новое заведение откроется на улице Пушкина, напротив Педуниверситета.
Концепция кафе будет построена в вокруг хлеба, кофе и живого общения. В «Реалистах» будет несколько столиков и летняя веранда. Как сообщает издание «Текст», в техническом режиме новое кафе планируют открыть 25 июня.
Кстати, на этой неделе Пермь ждет сразу два гастрономических открытия: бар «Лютики» от Ильи Заковырина на месте бистро Cult и ресторан «Сыроварня» Аркадия Новикова напротив парка Горького.
Информационный обзор редакции.
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