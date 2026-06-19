Напротив Педуниверситета собираются открыть кафе «Реалисты»

Концепция кафе будет построена в вокруг хлеба, кофе и живого общения. В «Реалистах» будет несколько столиков и летняя веранда. Как сообщает издание «Текст», в техническом режиме новое кафе планируют открыть 25 июня.

Кстати, на этой неделе Пермь ждет сразу два гастрономических открытия: бар «Лютики» от Ильи Заковырина на месте бистро Cult и ресторан «Сыроварня» Аркадия Новикова напротив парка Горького.

Информационный обзор редакции.