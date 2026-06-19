Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Напротив Педуниверситета собираются открыть кафе «Реалисты»

Кафе от команды «Дома Демидовых» будет называться «Реалисты». Новое заведение откроется на улице Пушкина, напротив Педуниверситета.

Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю

Концепция кафе будет построена в вокруг хлеба, кофе и живого общения. В «Реалистах» будет несколько столиков и летняя веранда. Как сообщает издание «Текст», в техническом режиме новое кафе планируют открыть 25 июня.

Кстати, на этой неделе Пермь ждет сразу два гастрономических открытия: бар «Лютики» от Ильи Заковырина на месте бистро Cult и ресторан «Сыроварня» Аркадия Новикова напротив парка Горького.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: