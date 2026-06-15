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Бар «Лютики» на месте бистро Сult собираются открыть на днях

Появились фотографии из будущего бара «Лютики», который собираются открыть на месте бистро Cult Бориса Кулинского. Создатель нового заведения — ресторатор Илья Заковырин («Парадная», The Hound, Old Moose), а за дизайн отвечала команда Коченевских Бюро.

in vino papulos/Telegram
in vino papulos/Telegram
in vino papulos/Telegram

Первую вечеринку в «Лютиках» планируют устроить 19 июня. По данным автора телеграм-канала in vino papulos, в новом заведении демократичный стритфуд будет соседствовать с барной культурой, винилом, кассетными проигрывателями. По будням намерены играть фанк на виниле, а по выходным — вечеринки. В меню появятся авторские и классические коктейли и другие напитки, а также перекусы в виде начоса, тартаров, бургеров, салатов, пасты, шницелей.

Недавно мы рассказывали о том, что команда «Дома Демидовых» собирается открыть кафе.

Информационный обзор редакции.

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