Бар «Лютики» на месте бистро Сult собираются открыть на днях

Первую вечеринку в «Лютиках» планируют устроить 19 июня. По данным автора телеграм-канала in vino papulos, в новом заведении демократичный стритфуд будет соседствовать с барной культурой, винилом, кассетными проигрывателями. По будням намерены играть фанк на виниле, а по выходным — вечеринки. В меню появятся авторские и классические коктейли и другие напитки, а также перекусы в виде начоса, тартаров, бургеров, салатов, пасты, шницелей.

Недавно мы рассказывали о том, что команда «Дома Демидовых» собирается открыть кафе.

Информационный обзор редакции.