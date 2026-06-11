Команда «Дома Демидовых» собирается открыть кафе

«Полгода мы пекли хлеб и слойку, доставляя вам ее на дом. Но пришло время возвращаться к тому, что мы любим больше всего — принимать гостей!», — написали создатели проекта в социальных сетях.

Сейчас в будущем кафе идут ремонтные работы. Локацию пока держат в секрете, но судя по узнаваемой свето-зеленой кирпичной стене, оно откроется на улице Пушкина, 17.

Недавно мы рассказывали о том, что в круглом панорамном здании на набережной Камы открывается Monkey Grinder.

Информационный обзор редакции.