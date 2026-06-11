Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Команда «Дома Демидовых» собирается открыть кафе

Команда «Дома Демидовых», которая сейчас развивает «Хлеб домой», работающий в формате подписки, готовится запустить новый гастрономический проект. Известно, что это будет кафе.

Хлеб домой/ВКонтакте

«Полгода мы пекли хлеб и слойку, доставляя вам ее на дом. Но пришло время возвращаться к тому, что мы любим больше всего — принимать гостей!», — написали создатели проекта в социальных сетях.

Сейчас в будущем кафе идут ремонтные работы. Локацию пока держат в секрете, но судя по узнаваемой свето-зеленой кирпичной стене, оно откроется на улице Пушкина, 17.

Недавно мы рассказывали о том, что в круглом панорамном здании на набережной Камы открывается Monkey Grinder.

Информационный обзор редакции. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: