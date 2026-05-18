Бистро Cult Бориса Кулинского закрылось

В Перми закрылось бистро Cult, которое развивал Борис Кулинский. Он поделился этой новостью в социальных сетях.

Последним рабочим днем бистро Cult в Перми стало 17 мая. На прощание там устроили концерт трио Кристины Рассадниковой, временно закрыв им проект CULT JAZZ BAR. «Но финал — еще не конец всему», — отметил Борис Кулинский.

Как стало известно редакции «Прм.Собака.ru», Cult купил один из пермских рестораторов, который намерен открыть заведение другого формата. Информацию о продаже бистро сообщили также коллеги из «Нового компаньона», отметив, что сам Борис Кулинский в будущем собирается вернуться в общепит, но новых проектов в ближайшее время не планирует.

Недавно мы рассказывали о том, что в мае в Перми закрывается кафе Lemon Tree на Советской.

