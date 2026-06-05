На месте бистро Cult собираются открыть бар

Ранее основатель Cult Борис Кулинский рассказывал, что один из пермских рестораторов откроет в освободившемся помещении новый проект. По неофициальным данным, это должен быть новый бар Ильи Заковырина. Однако сам ресторатор информацию об этом никак не комментировал. Сейчас для бара «Лютики» ищут персонал.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми открывается бар «Гараж дю фанк», но это будет временный проект.

Информационный обзор редакции.