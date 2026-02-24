Команда «Дома Демидовых» готовится запустить новый проект

«Мы оказались перед выбором: уйти из профессии в смежные сферы или найти новую форму для проекта. Мы много умеем, но лучше всего умеем печь ремесленный хлеб», — рассказали в социальных сетях «Дома Демидовых». Новый проект команды «Дома Демидовых» будет посвящен хлебу и подписке на него. Как он будет работать, пока неизвестно, но, как отметили в соцсетях создатели проекта, это новый для Перми формат.

Кстати, в этой подборке мы рассказывали о необычном ремесленном хлебе, который можно купить в Перми: от воздушного тартина на закваске до багета по рецепту кулинарной школы Le Cordon Bleu.

Информационный обзор редакции.