Названа дата открытия pop-up бара Garage du funk

Pop-up бар Garage du funk на месте Garage Healthy Bar на улице Советской готовится к открытию 23 мая. Новый проект-коллаборация Андрея и Елены Ажгихиных с Дарьей Кузнецовой начнет работать в тестовом режиме.

Андрей Ажгихин
«Только все сразу не приходите!», — шутит Андрей Ажгихин, и добавляет, что открытие Garage du funk удачно совпадает с днем рождения управляющего Ruby Александра Чекрышкина. В честь запуска в баре собираются подавать напитки, в том числе по бокалам, а также закуски: оливки, чипсы с прошутто, сыр, фирменный хлеб от пекарни Mirage с маслом и солью, а также парфе, мороженое и чизкейк.

Напомним, Garage du funk запускают к Дягилевскому фестивалю, который пройдет в Перми с 11 по 20 июня. Заведение формата pop-up — временное, планируется, что оно проработает до октября.

Кстати! В мае в Перми открылись ПРОЕКТРЫБЫ в новой локации на улице Сибирской и «Марсельская пивная» на месте кондитерской «Эспланада».

