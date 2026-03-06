Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

ПРОЕКТРЫБЫ на новом месте собираются открыть весной

Переезд ПРОЕКТАРЫБЫ на новую локацию на улице Сибирская запланирован на весну 2026 года. В помещении, где раньше был «Сочи», сейчас идут ремонтные работы.

NIKA LEBEDEVA PROJECT
NIKA LEBEDEVA PROJECT
NIKA LEBEDEVA PROJECT

Создатель проекта, ресторатор Сергей Миков, поделился в социальных сетях фотографиями из будущего дома ПРОЕКТРЫБЫ и отметил, что помещение понравилось своей камерной атмосферой. Новое пространство переосмыслят и сохранят в нем знакомые детали интерьера, а еще у проекта появится летняя веранда.

Недавно мы рассказывали подробности о новом проекте «Булка» от ресторатора Екатерины Белки: он объединит под одной крышей городское кафе и хлебный магазин.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: