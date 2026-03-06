ПРОЕКТРЫБЫ на новом месте собираются открыть весной

Создатель проекта, ресторатор Сергей Миков, поделился в социальных сетях фотографиями из будущего дома ПРОЕКТРЫБЫ и отметил, что помещение понравилось своей камерной атмосферой. Новое пространство переосмыслят и сохранят в нем знакомые детали интерьера, а еще у проекта появится летняя веранда.

Недавно мы рассказывали подробности о новом проекте «Булка» от ресторатора Екатерины Белки: он объединит под одной крышей городское кафе и хлебный магазин.

Информационный обзор редакции.