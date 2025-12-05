ПРОЕКТРЫБЫ планирует переехать в новую локацию на улице Сибирская

ПОЕКТРЫБЫ готовится переехать с улицы Пермская на Сибирскую. Новостью в соцсетях поделилась дизайнер Никиа Лебедева, разрабатывающая проект на прежней локации. Она рассказала, что сейчас в новом месте идет процесс демонтажа.
Судя по видео со стройки, ПРОЕКТРЫБЫ займет помещение, в котором ранее работал Wine Mouse, а до него «Сочи». Концепция открытости и честности проекта останется прежней, в новом заведении ее продолжит открытая кухня. По словам Ники Лебедевой, открыть ПРОЕКТРЫБЫ в новом месте собираются в феврале-марте 2026 года.
Кстати! Совсем скоро на месте бистро «Кобуцу» собираются открыть сэндвич-шоп «Уно бистро».
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)