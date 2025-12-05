ПРОЕКТРЫБЫ планирует переехать в новую локацию на улице Сибирская

Судя по видео со стройки, ПРОЕКТРЫБЫ займет помещение, в котором ранее работал Wine Mouse, а до него «Сочи». Концепция открытости и честности проекта останется прежней, в новом заведении ее продолжит открытая кухня. По словам Ники Лебедевой, открыть ПРОЕКТРЫБЫ в новом месте собираются в феврале-марте 2026 года.

Кстати! Совсем скоро на месте бистро «Кобуцу» собираются открыть сэндвич-шоп «Уно бистро».

