ПРОЕКТРЫБЫ планирует переехать в новую локацию на улице Сибирская

ПОЕКТРЫБЫ готовится переехать с улицы Пермская на Сибирскую. Новостью в соцсетях поделилась дизайнер Никиа Лебедева, разрабатывающая проект на прежней локации. Она рассказала, что сейчас в новом месте идет процесс демонтажа.

NIKA LEBEDEVA PROJECT/ВКонтакте

Судя по видео со стройки, ПРОЕКТРЫБЫ займет помещение, в котором ранее работал Wine Mouse, а до него «Сочи». Концепция открытости и честности проекта останется прежней, в новом заведении ее продолжит открытая кухня. По словам Ники Лебедевой, открыть ПРОЕКТРЫБЫ в новом месте собираются в феврале-марте 2026 года.

Кстати! Совсем скоро на месте бистро «Кобуцу» собираются открыть сэндвич-шоп «Уно бистро».

Информационный обзор редакции.

