Новости

Ресторан напротив эспланады от создателя «Мясологии» закрывается

Ресторан «Терруар» от создателя«Мясологии» и «ГрильГаража» закрывается. Заведение на улице Ленина начало работать в конце декабря 2024 года, оно позиционировало себя как эногастрономический проект.

Екатерина Фотина

«"Терруар" и я больше не можем существовать совместно. Вы знаете, что я подключаюсь в каждый проект с головой и отдаюсь весь ему, но я не могу элементарно продегустировать коктейли и оценить то качество напитков, которое мы для вас транслируем. Поэтому я решил для себя, что мы закрываем этот проект и на его месте рождаем новое мясное царство», — поделился в социальных сетях создатель «Терруара» Александр Сидорук.

Кстати! Недавно мы рассказывали о том, что команда «Дома Демидовых» готовится запустить новый проект.

Информационный обзор редакции.

