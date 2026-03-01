Ресторан напротив эспланады от создателя «Мясологии» закрывается

«"Терруар" и я больше не можем существовать совместно. Вы знаете, что я подключаюсь в каждый проект с головой и отдаюсь весь ему, но я не могу элементарно продегустировать коктейли и оценить то качество напитков, которое мы для вас транслируем. Поэтому я решил для себя, что мы закрываем этот проект и на его месте рождаем новое мясное царство», — поделился в социальных сетях создатель «Терруара» Александр Сидорук.

