Напротив эспланады откроется эногастрономический ресторан

Предполагается, что «Терруар» объединит в себе элементы «тихой роскоши» и гастро-гедонизма.«Вдохновляясь собственным предшествующим опытом и любовью к высококлассной кухне в сочетании с качественными напитками, мы решили открыть эногастрономический проект», — говорят о новом заведении сами создатели.

Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в креативном агентстве «Контент Фактори» (они занимаются запуском проекта), блюда для пейринга намерены подобрать и адаптировать под пермскую публику, но с базой на мировую практику. Планируется, что в меню будут переосмысленные закуски (среди них: паштеты, тартары), морепродукты, пасты и даже борщ, а также редкие напитки, которые сочетаются с ними. Пока «Терруар» начинает работать в техническом режиме, а 27 декабря планируется официальное открытие.

Недавно мы рассказывали об открытии ресторана «Тайная В.»: его меню, концепции и фишках в интерьере.

Информационный обзор редакции.