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«Все придумали наши предки»: появились подробности об одном из ресторанов гастрокластера отеля Hilton

Появились подробности об одном из ресторанов, которые откроются в гостиничном комплексе Hampton by Hilton на Окулова. Напомним, их будет три. Главным станет заведение коми-пермяцкой кухни «TÖB» (переводится как «ветер»).

Кудымкарский муниципальный округ/ВКонтакте

Бренд-шефом ресторанного комплекса будет Егор Астраханцев. «Продукты, подача, материалы и технология приготовления — все это уже придумали наши предки, которые жили на территории Пермского края много веков назад. Обойти стороной такое богатство было бы непростительной ошибкой. В названии, позициях меню и дизайне будут зашифрованы исторические отсылки к коми-пермяцкой культуре», — цитирует Егора Астраханцева РБК-Пермь. Коми-пермяцкие мотивы также используют для декорирования общественных пространств нового отеля.

В гастро-кластер гостиничного комплекса Hampton by Hilton также войдут гастробистро Tehnikum холдинга White Rabbit Family и ресторан Uilliam's.

Напомним, Hampton by Hilton возводят на Окулова, на месте ДК «Телта». Строительство началось в 2022 году, сдать отель планировали в начале 2024 года. Но планы изменились.

Информационный обзор редакции.

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