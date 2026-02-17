На месте семейного ресторана «Компот» собираются открыть «Хуторок»

В конце ноября 2025 года семейный ресторан «Компот» закрывался на ремонт и готовился вернуться в декабре. Теперь страница заведения ВКонтакте переименована в «Хуторок». Судя по обзору блогера и создателя дизайн-бюро CONTORA Юлии Сукрушевой, интерьер и концепция прошлого ресторана претерпели изменения. Также перемены коснулись подачи блюд: некоторые старые позиции остались, а к ним добавили новые.

Ранее мы рассказывали, что на ребрендинг закрылись рестораны «Чайка ZaZa» и Five, а вместо «УмамиКатико» начнет работать второй «ПокеРамен».

Информационный обзор редакции.