Известно, почему закрылось кафе правильного питания «ПэПэ»

Последним рабочим днем «ПэПэ» стало 8 февраля. Владелица пермского кафе Мария Булгакова в соцсетях объяснила, что это было управленческое решение, которое стало единственно верным на данный момент. «Я поняла, что общепит — это очень сложная тема, и возможно, в каких-то моментах я просто была к этому не готова», — призналась Мария.

Отметим, что в январе кафе «ПэПэ» закрылось также в Красноярске и буквально на днях прекратило работу заведение сети в Самаре.

Ранее мы рассказывали о закрытии грузинского ресторана на улице Монастырская: заведение проработало на этом месте больше десяти лет.

Информационный обзор редакции.