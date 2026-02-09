Известно, почему закрылось кафе правильного питания «ПэПэ»

Кафе правильного питания «ПэПэ» в Перми закрылось. Заведение проработало с июля 2025 года, оно работало в городе по казанской франшизе.
Последним рабочим днем «ПэПэ» стало 8 февраля. Владелица пермского кафе Мария Булгакова в соцсетях объяснила, что это было управленческое решение, которое стало единственно верным на данный момент. «Я поняла, что общепит — это очень сложная тема, и возможно, в каких-то моментах я просто была к этому не готова», — призналась Мария.
Отметим, что в январе кафе «ПэПэ» закрылось также в Красноярске и буквально на днях прекратило работу заведение сети в Самаре.
Ранее мы рассказывали о закрытии грузинского ресторана на улице Монастырская: заведение проработало на этом месте больше десяти лет.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)