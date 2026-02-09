Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Известно, почему закрылось кафе правильного питания «ПэПэ»

Кафе правильного питания «ПэПэ» в Перми закрылось. Заведение проработало с июля 2025 года, оно работало в городе по казанской франшизе.

Кафе «ПэПэ»

Последним рабочим днем «ПэПэ» стало 8 февраля. Владелица пермского кафе Мария Булгакова в соцсетях объяснила, что это было управленческое решение, которое стало единственно верным на данный момент. «Я поняла, что общепит — это очень сложная тема, и возможно, в каких-то моментах я просто была к этому не готова», — призналась Мария.

Отметим, что в январе кафе «ПэПэ» закрылось также в Красноярске и буквально на днях прекратило работу заведение сети в Самаре.

Ранее мы рассказывали о закрытии грузинского ресторана на улице Монастырская: заведение проработало на этом месте больше десяти лет.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: