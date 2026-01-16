Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Грузинский ресторан на улице Монастырская закрывается

В Перми готовится к закрытию грузинский ресторан «Сакартвело». В социальных сетях заведения рассказали, что последним днем работы станет 17 января.

Сакартвело/ВКонтакте

Речь о ресторане, который находится на улице Монастырская, он проработал на этом месте более десяти лет. Осенью 2025 года его выставляли на продажу за 5,5 млн рублей. Планируется, что «Сакартвело» на улице 25 Октября продолжит работу.

Недавно мы рассказывали о том, что кафе «Дом Демидовых» объявило о своем закрытии: последним днем работы проекта стало 11 января.

Информационный обзор редакции.

