Грузинский ресторан на улице Монастырская закрывается

Речь о ресторане, который находится на улице Монастырская, он проработал на этом месте более десяти лет. Осенью 2025 года его выставляли на продажу за 5,5 млн рублей. Планируется, что «Сакартвело» на улице 25 Октября продолжит работу.

Недавно мы рассказывали о том, что кафе «Дом Демидовых» объявило о своем закрытии: последним днем работы проекта стало 11 января.

