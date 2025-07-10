В пермском жилом квартале «Браво» планируют уже 12 июля открыть кафе со здоровой едой «ПэПэ», в котором будут подавать много всего: от том яма до сладостей, передает гастрономический проект in vino papulos.
Будут созданы специальные позиции, подходящие вегетарианцам, спортсменам и тем, чей рацион находится под особым контролем. Веганам предложат растительные блюда, спортсменам высокобелковые, а третьим — безглютеновые и безлактозные.
Проект запустили в 2020-м году в Казани. Позже хозяйка бизнеса Гульнара Рахматуллина вместе с компаньоном Ильясом Валиуллиным (создатель сети лаунж-баров «Мята») стала продавать франшизу. Совсем скоро Пермь станет третьим городом федеральной сети.
Мы также сообщали, что пермские посикунчики могут покорить Дубай. Предпринимателю Алексею Субботину поступило заманчивое предложение о развитии бизнеса в Эмиратах.
Информационный обзор редакции.
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