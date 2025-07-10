Будут созданы специальные позиции, подходящие вегетарианцам, спортсменам и тем, чей рацион находится под особым контролем. Веганам предложат растительные блюда, спортсменам высокобелковые, а третьим — безглютеновые и безлактозные.

Проект запустили в 2020-м году в Казани. Позже хозяйка бизнеса Гульнара Рахматуллина вместе с компаньоном Ильясом Валиуллиным (создатель сети лаунж-баров «Мята») стала продавать франшизу. Совсем скоро Пермь станет третьим городом федеральной сети.

Мы также сообщали, что пермские посикунчики могут покорить Дубай. Предпринимателю Алексею Субботину поступило заманчивое предложение о развитии бизнеса в Эмиратах.

Информационный обзор редакции.