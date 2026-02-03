«Сочетает тонкий вкус, внутреннюю культуру и осознанный выбор»: в Перми готовятся открыть ресторан «Эсквайр»

Летом 2025 года стало известно о смене названия «Гедонист» — оно перешло к московским правообладателям, которые успели зарегистрировать его. «Но мы не привыкли сдаваться и нашли то, что еще лучше опишет сейчас нашу философию и наших гостей. Мы запускаем "Эсквайр", где от идеи удовольствия как цели, мы перешли к искусству его осознанного переживания. Мы создаем пространство для современного эсквайра — человека, сочетающего тонкий вкус, внутреннюю культуру и осознанный выбор», — поделились в ресторане с редакцией «Прм.Собака.ru».

Известно, что в обновленном заведении будет действовать специальное меню «Эсквайр», которое может меняться в зависимости от сезонности.

Кстати, в Перми готовится к открытию еще один интересный проект — команда «Кулинарной мафии» запускает новый бар.

Информационный обзор редакции.