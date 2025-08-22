Ресторан «Гедонист» меняет имя: теперь он назван в честь создателя и шеф-повара

«Московские правообладатели слова "Гедонист" успели зарегистрировать его раньше. Несмотря на проведенные переговоры, их позиция осталась неизменной. Сейчас мы временно работаем как "Ресторан Александра Ежова". Александр является собственником и шеф-поваром нашего заведения. Это решение позволяет нам полностью сконцентрироваться на главном: безупречном качестве кухни и высоком уровне обслуживания», — рассказали редакци «Прм.Собака.ru» в ресторане.

Команда ресторатора Александра Ежова совсем скоро собирается запустить новый проект. Пока информацию о нем держат в секрете.

