На набережной Камы собираются открыть кофейню Monkey Grinder

Как сообщает портал v-kurse.ru, процедура определения арендатора здания на набережной прошла успешно. О сроках открытия новой кофейни пока неизвестно. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в кофейной сети Monkey Grinder, рабочие в ближайшее время выйдут на замеры.

Недавно мы показывали, как будет выглядеть новый большой «Фрай»: он откроется на улице Чернышевского.

Информационный обзор редакции.