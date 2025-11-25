Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На набережной Камы собираются открыть кофейню Monkey Grinder

В круглом здании на набережной Камы собираются открыть кофейню сети Monkey Grinder. Ранее на этом месте работало кафе «Панорама», а летом для помещения искали нового арендатора.

Monkey Grinder/ВКонтакте

Как сообщает портал  v-kurse.ru, процедура определения арендатора здания на набережной прошла успешно. О сроках открытия новой кофейни пока неизвестно. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в кофейной сети Monkey Grinder, рабочие в ближайшее время выйдут на замеры.

Недавно мы показывали, как будет выглядеть новый большой «Фрай»: он откроется на улице Чернышевского. 

Информационный обзор редакции.

