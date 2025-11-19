Показываем, как будет выглядеть новый большой «Фрай»

В большом «Фрае» намерены сделать открытую барную стойку, которая станет эпицентром пространства, лаконичный дизайн собираются разбавить неоновыми акцентами с авторскими иллюстрациями. Создатели «Фрая» рассказали, что часть основного меню и коллекция десертов для этой кофейни будут эксклюзивными.

Кстати, в ЖК «Браво» готовится к открытию еще одно гастрономическое пространство — магазин курников и десертов от «Мамы Любы».

