Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

«Мама Люба» собирается открыть офлайн-магазин десертов и курников

Кейтеринг «Мама Люба» собирается запустить офлайн-магазин десертов и курников «На сладкое. И не только». Планируется, что он разместится в ЖК «Браво» на улице Чернышевского.

Мама Люба/ВКонтакте

Открытие нового проекта в социальных сетях заведения анонсировала сама создательница «Мамы Любы» Любовь Шумкова. Она рассказала, что готовила его вместе с командой несколько месяцев. Магазин «На сладкое. И не только» планируют открыть в конце ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории бывшего рынка «Гача» собираются создать гастро-холл.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: