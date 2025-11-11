«Мама Люба» собирается открыть офлайн-магазин десертов и курников

Кейтеринг «Мама Люба» собирается запустить офлайн-магазин десертов и курников «На сладкое. И не только». Планируется, что он разместится в ЖК «Браво» на улице Чернышевского.
Открытие нового проекта в социальных сетях заведения анонсировала сама создательница «Мамы Любы» Любовь Шумкова. Она рассказала, что готовила его вместе с командой несколько месяцев. Магазин «На сладкое. И не только» планируют открыть в конце ноября.
Ранее мы рассказывали о том, что на территории бывшего рынка «Гача» собираются создать гастро-холл.
