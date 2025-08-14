Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Фотофакт: известно, где создатели кофейни «Фрай» планируют открыть новый проект

Новое заведение от создателей кофейни «Фрай» намерены открыть в квартале «Браво» на улице Чернышевского. Информацию о том, когда именно заработает заведение и какой будет концепция нового места, пока держат в секрете.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»
Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

Планировалось, что новый проект будет работать в формате кэжуал-кафе с кофе и свежей выпечкой и будет отличаться от кофейни на улице Пермская. 

Недавно мы рассказывали о том, что у эспланады готовятся открыть кафе «Эспланада», а гастросеть «Белый слон» лишилась одной кофейни.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: