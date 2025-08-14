Фотофакт: известно, где создатели кофейни «Фрай» планируют открыть новый проект

Новое заведение от создателей кофейни «Фрай» намерены открыть в квартале «Браво» на улице Чернышевского. Информацию о том, когда именно заработает заведение и какой будет концепция нового места, пока держат в секрете.
Планировалось, что новый проект будет работать в формате кэжуал-кафе с кофе и свежей выпечкой и будет отличаться от кофейни на улице Пермская.
Недавно мы рассказывали о том, что у эспланады готовятся открыть кафе «Эспланада», а гастросеть «Белый слон» лишилась одной кофейни.
Информационный обзор редакции.
