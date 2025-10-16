На месте ресторана-бара «Облака» на Ленина собираются возродить старый проект

В возрожденном ресторане-баре на улице Ленина будет работать летняя терраса, а также на площадке разместятся магазин цветов и клубники в шоколаде Romantic и локальный бренд одежды Le Pacantre.

Напомним, ресторан-бар «Облака» не работал несколько лет. На его месте весной 2025 года даже открывалась клубно-концертная площадка с баром и кухней Wave.

Недавно мы рассказывали о том, что откроется на месте азиатского бистро «Кобуцу» на улице Ленина.

Информационный обзор редакции.18+