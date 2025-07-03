Стало известно, что откроется на месте ресторана «Облака»

На месте танцевального ресторана «Облака» в Перми собираются открыть новый проект — Wave. Планируется, что это будет клубно-концертная площадка с баром и кухней.
Открытие клуба Wave предварительно намечено на 4 июля. В эту ночь в Перми намерен выступать DJ M.E.G (г.Москва) — экс-артист лейбла Black Star Mafia, который участвует в музыкальных фестивалях Tomorrowland, Рашн Стайл, Vkfest. Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» владелец клуба Wave, планируется, что днем площадка будет работать как место бизнес-презентаций и мастер-классов.
Недавно мы рассказывали о том, что недалеко от театра оперы и балета появится вторая баблтишная Milty.
Информационный обзор редакции.
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