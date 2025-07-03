Стало известно, что откроется на месте ресторана «Облака»

Открытие клуба Wave предварительно намечено на 4 июля. В эту ночь в Перми намерен выступать DJ M.E.G (г.Москва) — экс-артист лейбла Black Star Mafia, который участвует в музыкальных фестивалях Tomorrowland, Рашн Стайл, Vkfest. Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» владелец клуба Wave, планируется, что днем площадка будет работать как место бизнес-презентаций и мастер-классов.

Недавно мы рассказывали о том, что недалеко от театра оперы и балета появится вторая баблтишная Milty.

Информационный обзор редакции.