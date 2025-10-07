Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Может гастрономически удивлять»: известно, что собираются открыть на месте бистро «Кобуцу»

На месте азиатского бистро «Кобуцу» в ТЦ «Колизей Артиум» собираются открыть сэндвич-шоп «Уно бистро». Это семейный гастрономической проект, его авторы — бренд-шеф сети Red Cup, ресторана «Игрушки», кафе К16 и «Ранние пташки» Сергей Шаклеин с женой Ксенией.

Red Cup team
Red Cup team
Red Cup team

Основу меню составят сэндвичи на основе фокаччи с разными вкусами, также в планах завтраки и врапы.«Мы хотим показать, что сэндвич — это не просто быстрый перекус, но и тот продукт, который может гастрономически удивлять», — рассказал Сергей Шаклеин. Сэндвич-шоп «Уно бистро» в Перми собираются открыть в ноябре.

Недавно мы рассказывали о том, что создатели «Мигрантов» собираются запустить в Перми сэндвич-шоп.

Информационный обзор редакции.

