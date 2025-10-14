Рассказываем, какие заведения будут участвовать в Российском ресторанном фестивале и что будут готовить

К Российскому ресторанному фестивалю в 2025 году присоединятся семь заведений из Перми: Nolan Wine&Kitchen, Rob Roy, Curtis, «Пастарь», The HOUND, «Люля-Любя», а также новый рестобар Grappa.
Российский ресторанный фестиваль начнется 15 октября. Он охватит более 700 гастрономических проектов от Калининграда до Владивостока. В каждом из них приготовят дегустационные сеты из нескольких блюд.
- Grappa: брускетта на солодовом хлебе с пате из печени цыпленка; запеченная свекла с муссом из эстрагона и кедровыми орешками; тартар из телятины, панцеротти с картофелем и белыми грибами; телятина тоскана, кейл, соус из печеных томатов с молодой морковью
- Nolan Wine&Kitchen: риет из лосося с салатом из фенхеля, огурцов и маринованного редиса; московский раковый суп; судак с печеным картофелем и пряными травами; щавелевое мороженое с йогуртом и клубничным вареньем
- Rob Roy: тако с рибаем и луковым шалотом; бретонский паштет; уральская грибовница; говяжья голяшка с соленой сливой; шоколадные профитроли с сыром дорблю
- «Пастарь»: брускетта с копченым лососем или с ростбифом (на выбор); салат с бри и вяленой свеклой; шпинатные тальятелле с говяжьим языком
- Curtis Bar: пирог с судаком и соусом «Шампань», шаньга картофельная с тартаром из удмуртского бычка; лепешка рота с жюльеном из микса уральских грибов; печенье «Персик» с начинкой из вареной сгущенки
- The HOUND: гренка с салом и икрой щуки; тартар из телятины с белыми грибами; лангустины в пряном цитрусовом соусе; тилапия с салатом из свежих овощей; свиное ребро в соусе «смородина-мята»; яблочный крамбл со смородиной
- «Люля-Любя»: ассорти закусок из пряных шариков пхали, рулетиков из маринованных перцев и баклажанов с ореховой начинкой; салат с жареными сырными шариками и апельсиново-горчичным соусом; посикунчик с телятиной и соусом мацони; пряная телятина, томленая в «Киндзмараули», с овощами под румяной шапкой; груша со сливочно-манговым кремом и голубикой.
Недавно мы рассказывали о том, что пермские рестораны и кафе войдут в Ultima Guide Урал: в нем представят топ-40 заведений.
