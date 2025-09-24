Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермские рестораны и кафе войдут в Ultima Guide Урал: в нем представят топ-40 заведений

Пермские гастрономические проекты попадут в Ultima Guide Урал. В него попадут 40 ресторанов и кафе из Перми, Екатеринбурга и Челябинска.

Belka

Ультимативный гайд намерен составить сервис Яндекс Еда по итогам пользовательского и экспертного голосования. Его собираются представить в октябре.

Пока сервис представил лонг-лист из 472 заведений. Их отобрала нейросеть по сотне критериев. В списке более 100 кафе и ресторанов из Перми разных категорий от бюджетного сегмента до премиального уровня и местоположения.

Кстати! В августе вышел печатный гастрономический путеводитель «Что где есть» в Перми: в нем собраны бартендеры, которых нужно знать, семейные рестораны, кухни народов мира и не только.

Информационный обзор редакции.

