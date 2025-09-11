Последнее кафе «Али Falafel» собираются закрыть

Закрытие «Али Falafel» — вынужденная мера, так как арендодатель попросил кафе съехать в ближайшие несколько дней. «Администрация выиграла суды на счет споров по поводу здания, в итоге право собственности переходит к ней», — поделился Мохамед Али с редакцией «Прм.Собака.ru».

«Али Falafel» на улице Ленина также перестал работать. Сейчас владелец кафе ищет новое место, чтобы возродить свой проект.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми на продажу выставили азиатское кафе «Фобошная», расположенное в «Новом Центре».

