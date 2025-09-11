Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Последнее кафе «Али Falafel» собираются закрыть

Кафе «Али Falafel», которое открылось в ноябре 2024 года в доме с Буддой, собираются закрыть. В заведении представлена арабская и индийская кухня.

Мохамед Али

Закрытие «Али Falafel» — вынужденная мера, так как арендодатель попросил кафе съехать в ближайшие несколько дней. «Администрация выиграла суды на счет споров по поводу здания, в итоге право собственности переходит к ней», — поделился Мохамед Али с редакцией «Прм.Собака.ru».

«Али Falafel» на улице Ленина также перестал работать. Сейчас владелец кафе ищет новое место, чтобы возродить свой проект.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми на продажу выставили азиатское кафе «Фобошная», расположенное в «Новом Центре».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: