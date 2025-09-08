На продажу выставили «Фобошную»

В объявлении на сайте «Авито» указано, что площадь заведения — 80 м2, в штате восемь человека, а выручка кафе составляет до 2,3 млн рублей.

Ранее «Фобошная» оказалась в центре скандала из-за того, что бывшие владельцы кафе не выплачивали зарплату сотрудникам. Как сообщает «Коммерсант», из-за этого в отношении бывших основателей кафе были возбуждены уголовные дела.

Ранее мы рассказывали о том, что азиатское бистро на улице Куйбышева собираются продать за 1,8 миллиона рублей.

