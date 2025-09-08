Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На продажу выставили «Фобошную»

В Перми на продажу выставили азиатское кафе «Фобошная», расположенное в «Новом Центре». Заведение оценили в 3,3 млн рублей.

Фобошная/ВКонтакте

В объявлении на сайте «Авито» указано, что площадь заведения — 80 м2, в штате восемь человека, а выручка кафе составляет до 2,3 млн рублей.

Ранее «Фобошная» оказалась в центре скандала из-за того, что бывшие владельцы кафе не выплачивали зарплату сотрудникам. Как сообщает «Коммерсант», из-за этого в отношении бывших основателей кафе были возбуждены уголовные дела.

Ранее мы рассказывали о том, что азиатское бистро на улице Куйбышева собираются продать за 1,8 миллиона рублей.

Информационный обзор редакции.

