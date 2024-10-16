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Открытия

В доме с Буддой откроется кафе арабской и индийской кухни

Али Falafel/ВКонтакте

Мохамед Али, создатель первой в Перми фалафельной «Али Falafel», откроет новый проект. Название пока не раскрывает. Известно, что это будет кафе арабской и индийской кухни. По словам Мохамеда Али, в меню будут представлены кари, роти и другие национальные блюда.

Новое кафе будет работать на Екатерининской, 62, на этом здании большое граффити с Буддой. Открытие запланировано на конец октября.

Кстати, еще одно открытие октября — новый гастро-проект от создателей Bivo — «Желтая лисица».

Информационный обзор редакции.

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