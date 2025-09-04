3 тысячи порций рассольника приготовят и раздадут в Перми 6 сентября

В Перми собираются устроить кулинарный перформанс в рамках VI Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда». На парковке перед ТЦ «Планета» шеф-повара приготовят 3 тысячи порций рассольника.
Пермяков будут угощать тремя видами супа: рассольниками по-пермски и по коми-пермяцки, а также легендарным от шефов. Организаторы «Легенда» рассказали, что приготовление и дегустация запланированы в заключительный день олимпиады, 6 сентября.
Ранее мы рассказывали о том, что шеф-повара из разных городов будут учить приготовлению блюд из сезонных и локальных продуктов. Также в программе соревнования, анимация, концертная программа и ярмарка проекта «Покупай Пермское».
