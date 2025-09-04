3 тысячи порций рассольника приготовят и раздадут в Перми 6 сентября

Пермяков будут угощать тремя видами супа: рассольниками по-пермски и по коми-пермяцки, а также легендарным от шефов. Организаторы «Легенда» рассказали, что приготовление и дегустация запланированы в заключительный день олимпиады, 6 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что шеф-повара из разных городов будут учить приготовлению блюд из сезонных и локальных продуктов. Также в программе соревнования, анимация, концертная программа и ярмарка проекта «Покупай Пермское».

Кстати! В этой подборке мы рассказывали о том, где в Перми пробовать базовые и необычные посикунчики.

