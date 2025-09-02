Холодные закуски из пистиков, пломбир из хариуса с вяленым вальдшнепом, черинянь: появилась программа мастер-классов олимпиады «Легенда»

5 сентября бренд-шеф ресторанного холдинга «Седьмое небо» Евгений Чукалкин расскажет, как готовить спинку уральской косули с полбой и соусом из дикого шиповника, а ресторатор и бренд-шеф заведений Marimoto, «Рамен с уткой», «Azia.ты», «Гении пьют кофе» и фудмаркета «Гараж» Игорь Белоглазов покажет рецепты судака в топленом молоке, крема из корня сельдерея с белым шоколадом, соуса из печеного картофеля и глазури из кедрового ореха. В этот же день мастер-классы проведут шеф-повар ресторана Belka Максим Тупицын и региональный кулинарный судья ФРиО, лучший шеф по результатам «Легенды» 2024 из Пензы Тимур Лясников. Максим Тупицын научит готовить пломбир из хариуса с вяленым вальдшнепом; сало из зеркального карпа на луковой шаньге с грибной ряженкой, а Тимур Лясников — копченую утку в печи с корнеплодами. В этот же день шеф-повар ресторана «АМБАР» и эко-отель «Ерёмичи» Сергей Юрин поделится рецептом блюд по итогам экспедиции по Пермскому краю и блюд староверов Прикамья с верхней Колвы «Шти молостнные», а телерадиоведущий, президент Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон научит готовить сливочный крем-суп из перловки с грибными ушками.

6 сентября бренд-шеф ресторанной сети ZaZa Group Константин Механошин расскажет, как готовить закуску из свежего куриного яйца, зеленого лука и соли «Лука сöв» с кислым хлебом и запеченный в углях картофель с жженым маслом, грибной икрой и грибным чаем, а Никита Тетерев, представляющий ресторан «Тёрн» — утиную ножку «конфи» с суфле из тыквы и черной смородины. На завершающих мастер-классах Сергей Юрин представит рецепт традиционного прикамскому рыбного пирога чериняня и юквы — ухи из разных видов рыб, а бренд-шеф и соучредитель трех петербургских ресторанов Mindal Café Марина Наумова, известная как шеф-Маруся— хачапури с лесными пермскими грибами и баже из локальной рыбы.

Недавно мы рассказывали о том, что шеф-повар пермского бара etc Георгий Боталов запустил спешиал к столетию Коми-Пермяцкого округа.

Информационный обзор редакции. 12+