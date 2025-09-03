Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

На продажу выставили музыкальный бар «A VINA?»

Семья Гасенегеров собирается продать свой музыкальный бар «A VINA?». Новое заведение открылось в конце 2024 года недалеко от сквера им. Татищева.

«A VINA?»

Как рассказала редакции «Прм.Собака.ru» совладелица «A VINA?» Светлана Гасенегер, бизнес намерены продать «под ключ». Ко всему прочему в него входят соцсети, программы продвижения, согласованные заранее мероприятия и действующая команда, которая готова продолжить работать над проектом. Бар «A VINA?» оценили в 7,2 млн рублей.

Сейчас заведение продолжает работать в прежнем режиме. Гасенегеры приняли решение продать «A VINA?» в связи с дальнейшей работой над собственными проектами.

Недавно мы рассказывали о продаже еще одного заведения — азиатское бистро на улице Куйбышева оценили в 1,8 миллиона рублей.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: