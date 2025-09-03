На продажу выставили музыкальный бар «A VINA?»

Как рассказала редакции «Прм.Собака.ru» совладелица «A VINA?» Светлана Гасенегер, бизнес намерены продать «под ключ». Ко всему прочему в него входят соцсети, программы продвижения, согласованные заранее мероприятия и действующая команда, которая готова продолжить работать над проектом. Бар «A VINA?» оценили в 7,2 млн рублей.

Сейчас заведение продолжает работать в прежнем режиме. Гасенегеры приняли решение продать «A VINA?» в связи с дальнейшей работой над собственными проектами.

