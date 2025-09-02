Азиатское бистро на улице Куйбышева собираются продать за 1,8 миллиона рублей

Объявление о продаже готового бизнеса появилось на сервисе «Авито». К новому собственнику перейдут мебель, посуда, рецептура, технологическая карта, а также аккаунты в соцсетях и сервисах доставки еды и система лояльности с постоянными клиентами. Владелец азиатского бистро оценил свой бизнес в 1,8 млн рублей, и объяснил, что продает заведение, так как сам намерен перейти в сферу IT.

