Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Азиатское бистро на улице Куйбышева собираются продать за 1,8 миллиона рублей

На продажу выставили азиатское бистро «Амисан» в Перми. Заведение, находящееся на улице Куйбышева, специализируется на китайской и корейской кухнях.

«Амисан»/ВКонтакте

Объявление о продаже готового бизнеса появилось на сервисе «Авито». К новому собственнику перейдут мебель, посуда, рецептура, технологическая карта, а также аккаунты в соцсетях и сервисах доставки еды и система лояльности с постоянными клиентами. Владелец азиатского бистро оценил свой бизнес в 1,8 млн рублей, и объяснил, что продает заведение, так как сам намерен перейти в сферу IT.

Недавно мы рассказывали о том, почему ресторан «Гедонист» поменял название.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: