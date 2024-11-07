Рядом со сквером Татищева планируют открыть бар только с российскими винами и локальными закусками

Ресторатор Александр Гасенегер вместе со своей женой Светланой готовят к запуску собственный проект — бар «A VINA?». Заведение планируют открыть в декабре 2024 года в микрорайоне Разгуляй, рядом со сквером Татищева.

В новом баре собираются подавать исключительно российские вина, которые привезли из самых разных виноделен: от масштабных игроков рынка до маленьких семейных предприятий. Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» Александр Гасенегер, кухни в масштабном смысле этого слова не будет, но гостям намерены предлагать закуски «на один укус» с локальным акцентом. Например, паштет с тремя видами камских рыб с брусничной солью, хлеб с льняным жмыхом, местные фермерские сыры как пармезанных групп, так и бри. Создатели «A VINA?» планируют, что заведение будет работать с раннего утра. В это время посетителей собираются кормить понятными и быстрыми завтраками: кофе, свежей выпечкой и другими вкусностями.

В новом баре планируют проводить музыкальные концерты. Александр поделился с редакцией «Прм.Собака.ru», что в зале будет стоять фортепиано. На нем иногда может играть друг семьи, артист оркестра театра оперы и балета, создатель и художественный руководитель проекта «Камерата» Овик Григорян.

Кстати! В Перми совсем скоро готовятся к открытию еще несколько интересных заведений: это «Тайная В.» от идейного вдохновителя Brew me и «Огорода» Евгения Чигарева, а также проект от создателей La Bottega и Interview.

Информационный обзор редакции.