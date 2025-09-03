Будущий инди-ресторан Ruby собирается сменить формат

Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» один из создателей Ruby Андрей Ажгихин, формат сдвинется в сторону городского европейского кафе с завтраками. Их намерены подавать с 9 утра. «Кроме того, ситуация с лицензией подтолкнула нашу барную команду взглянуть иначе на «безалкогольные напитки». Ребята приложили все оставшиеся силы, чтобы сделать вкусно и классно с любой позицией из меню. Утром — полезные, напитанные витаминами миксы, а дальше — напитки на основе чая, содовой с применением кордиалов, травяных настоев. Необычно, но круто», — поделились авторы Ruby в социальных сетях.

О концепции нового гастрономического проекта мы рассказывали ранее. Открыть его собираются совсем скоро. Точных сроков пока не называют, но есть информация, что запуск Ruby может случиться этой осенью.

Кстати! Ресторан «Гедонист» на улице Пермская поменял имя: теперь он назван в честь создателя и шеф-повара Александра Ежова.

Информационный обзор редакции.