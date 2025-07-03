Где еда не гонится за трендами: в Тополевом переулке собираются открыть инди-ресторан

В интерьере нового гастропроекта — полупрозрачные объекты, насыщенный красный, матовые поверхности и металлический блеск, которые разбавлены книгами и рукотворными талисманами. В Ruby говорят, что они намеренно прячутся на составных столешницах и страницах-книг меню, чтобы быть найденными. За интерьер будущего заведения отвечают архитектурное бюро Aurore и студия Non-Objective.

«В Ruby есть еще одна девушка: она существует в стенах заведения, даже если ее лица не видно среди команды. Это — прообраз и персонаж: свободная, последовательная и уверенная героиня, которую можно найти в небрежном рисунке, словно оставленном на салфетке, визитках-закладках, на форме сотрудников. Она становится частью пространства, а ресторан — ее гостиной, в которую попадаешь случайно, но остаешься намеренно», — делятся основатели Ruby.

Недавно мы рассказывали, что второй Milty собираются открыть недалеко от театра оперы и балета.

Информационный обзор редакции.