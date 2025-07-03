Где еда не гонится за трендами: в Тополевом переулке собираются открыть инди-ресторан

В Тополевом переулке в ближайшее время планируют открыть Ruby plates and wines — инди-ресторан с духом легкого бунтарства и концепцией, основанной на принципе «не сделанное, но на самом деле сделанное». Ruby — новый проект кондитера и шеф-повара Лены Ажгихиной, рестораторов Андрея Ажгихина и Максима Белова, известных по Caramella Patisserie, Caramella Bistro, Mirage Cafeteria.
В меню ресторана намерены представить твисты на классику с сочетаниями и техниками из разных культур, хлеб и пасту ручной работы, десерты с французским характером. «Когда мы задумывали Ruby, мы не просто хотели открыть ресторан: нам было важно создать место, в которое хочется возвращаться — где еда не гонится за трендами, а ручная и вкусная, атмосфера — не вычурная, а настоящая. Здесь все сделано с вниманием и любовью, но без попытки угодить всем. Мы долго работали над проектом, и сегодня Ruby — результат всех наших знаний, опыта, ошибок и открытий. Это честный, теплый, но чуть бунтарский ресторан. И главное — он про людей, атмосферу и вкус», — рассказали создатели Ruby.
В интерьере нового гастропроекта — полупрозрачные объекты, насыщенный красный, матовые поверхности и металлический блеск, которые разбавлены книгами и рукотворными талисманами. В Ruby говорят, что они намеренно прячутся на составных столешницах и страницах-книг меню, чтобы быть найденными. За интерьер будущего заведения отвечают архитектурное бюро Aurore и студия Non-Objective.
«В Ruby есть еще одна девушка: она существует в стенах заведения, даже если ее лица не видно среди команды. Это — прообраз и персонаж: свободная, последовательная и уверенная героиня, которую можно найти в небрежном рисунке, словно оставленном на салфетке, визитках-закладках, на форме сотрудников. Она становится частью пространства, а ресторан — ее гостиной, в которую попадаешь случайно, но остаешься намеренно», — делятся основатели Ruby.
Недавно мы рассказывали, что второй Milty собираются открыть недалеко от театра оперы и балета.
Информационный обзор редакции.
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