Лисички с муссом из крапивы и штрудель с жимолостью: представлено пермское меню гастрономического фестиваля «Тайгастро»

Создатели «Тайгастро» говорят, что фестиваль призван возродить гастрономическое наследие регионов, популяризировать локальные продукты разных территорий и объединить гастрономические сообщества всего мира.

Пермь традиционно представит ресторан AurA Kitchen&Bar. Шеф-повар ресторана подготовил сет из нескольких блюд: лисички с муссом из крапивы и щавеля на зерновом хлебе, утиная грудка с гречневым муссом и брусничным соусом; прикамский сорбет из лесных ягод с желе из ревеня и напитки на выбор — лимонад «Таежный» на шишках или коктейль «Полюд».

Также к «Тайгастро» присоединится ресторан «Компот». В заведении в рамках фестиваля будут подавать салат из разварной лосятины с молодым маринованным редисом и копченой сметаной, томленую щечку телятины под соусом из крыжовника с толченым картофелем на топленом молоке и зернами горчицы, штрудель из лесных ягод с жимолостью и ирисковым соусом, а из напитков предложат коктейль «Легенды уральской ягоды».

Ранее мы рассказывали о том, что о кухне коми-пермяков снимут серию короткометражных фильмов.

Информационный обзор редакции.