Лисички с муссом из крапивы и штрудель с жимолостью: представлено пермское меню гастрономического фестиваля «Тайгастро»

Два заведения в Перми намерены присоединиться к международному гастрономическому фестивалю «Тайгастро» 2025. Он стартует в начале августа и охватит более 60 городов России и не только.
Создатели «Тайгастро» говорят, что фестиваль призван возродить гастрономическое наследие регионов, популяризировать локальные продукты разных территорий и объединить гастрономические сообщества всего мира.
Пермь традиционно представит ресторан AurA Kitchen&Bar. Шеф-повар ресторана подготовил сет из нескольких блюд: лисички с муссом из крапивы и щавеля на зерновом хлебе, утиная грудка с гречневым муссом и брусничным соусом; прикамский сорбет из лесных ягод с желе из ревеня и напитки на выбор — лимонад «Таежный» на шишках или коктейль «Полюд».
Также к «Тайгастро» присоединится ресторан «Компот». В заведении в рамках фестиваля будут подавать салат из разварной лосятины с молодым маринованным редисом и копченой сметаной, томленую щечку телятины под соусом из крыжовника с толченым картофелем на топленом молоке и зернами горчицы, штрудель из лесных ягод с жимолостью и ирисковым соусом, а из напитков предложат коктейль «Легенды уральской ягоды».
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Информационный обзор редакции.
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