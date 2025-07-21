Кофейня Surf Coffee объявила о закрытии

В Перми закрылась последняя кофейня сети Surf Coffee. Она находилась в «Новом центре» на улице Революции и работала в этом месте с 2018 года.
Известно, что последним днем работы Surf Coffee в Перми стало 20 июля. «Спасибо вам за все эти замечательные моменты и улыбки! Вы делали нас счастливыми», — поделились владельцы кофейни. О причинах закрытия не уточняется.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми выставили на продажу азиатское заведение Steetcafe.
Информационный обзор редакции.
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