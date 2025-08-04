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«Кажется, мы не справляемся»: гастросеть «Белый слон» объявила о закрытии

Гастрономическая сеть «Белый слон», в которую входят кофейни и бистро, объявила о закрытии. Информация появилась в социальных сетях проекта.

Белый слон/ВКонтакте

Представители заведения признались, что «Белый слон» уже давно переживает сложный и переломный момент. «Мы долго и упорно пытались сохранить то, что создано с любовью, но, кажется, мы не справляемся», — объяснили в «Белом слоне».

Гастрономическая сеть появилась в городе несколько лет назад, последнее заведение открылось в 2024 году.

Летом мы рассказывали о том, что кофейня Surf Coffe в Перми закрылась, а владелец Streetcafe выставил его на продажу.

Информационный обзор редакции.

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