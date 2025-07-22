Известно, где в Перми планируют открыть «Сыроварню» холдинга Аркадия Новикова

В Перми намерены запустить еще один гастрономический проект столичного холдинга Novikov Group. В городе появится семейный ресторан «Сыроварня». Новостью поделилась в социальных сетях генеральный директор компании «Труменс-Групп» Елена Денисова.
Ресторан «Сыроварня» планируют открыть в ТЦ «Галерея». Но информации о сроках пока не имеется. По данным издания «Текст», площадь нового заведения составит порядка 600 м2, оно разместится на площадях, которые ранее занимал вип-офис банка ВТБ.
Сейчас в Перми работает рыбный ресторан «Магадан» от известного столичного ресторатора, а также готовится к запуску «PRO.Хинкали» в отеле «Жемчужина».
Недавно мы рассказывали о других гастрономических открытиях в Перми: кэжуал-ресторане «Булка» от Екатерины Белки, а также об инди-проекте Ruby plates and wines, который создает команда Caramella.
Информационный обзор редакции.
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