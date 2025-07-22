Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Известно, где в Перми планируют открыть «Сыроварню» холдинга Аркадия Новикова

В Перми намерены запустить еще один гастрономический проект столичного холдинга Novikov Group. В городе появится семейный ресторан «Сыроварня». Новостью поделилась в социальных сетях генеральный директор компании «Труменс-Групп» Елена Денисова.

Сыроварня/Telegram

Ресторан «Сыроварня» планируют открыть в ТЦ «Галерея». Но информации о сроках пока не имеется. По данным издания «Текст», площадь нового заведения составит порядка 600 м2, оно разместится на площадях, которые ранее занимал вип-офис банка ВТБ.

Сейчас в Перми работает рыбный ресторан «Магадан» от известного столичного ресторатора, а также готовится к запуску «PRO.Хинкали» в отеле «Жемчужина».

Недавно мы рассказывали о других гастрономических открытиях в Перми: кэжуал-ресторане «Булка» от Екатерины Белки, а также об инди-проекте Ruby plates and wines, который создает команда Caramella.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: