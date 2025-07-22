Известно, где в Перми планируют открыть «Сыроварню» холдинга Аркадия Новикова

Ресторан «Сыроварня» планируют открыть в ТЦ «Галерея». Но информации о сроках пока не имеется. По данным издания «Текст», площадь нового заведения составит порядка 600 м2, оно разместится на площадях, которые ранее занимал вип-офис банка ВТБ.

Сейчас в Перми работает рыбный ресторан «Магадан» от известного столичного ресторатора, а также готовится к запуску «PRO.Хинкали» в отеле «Жемчужина».

Недавно мы рассказывали о других гастрономических открытиях в Перми: кэжуал-ресторане «Булка» от Екатерины Белки, а также об инди-проекте Ruby plates and wines, который создает команда Caramella.

Информационный обзор редакции.